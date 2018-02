Situémonos de nuevo en ese 30 de abril. El de la desaparición. Los padres de Déborah habían ido aquella noche a cenar al centro de Vigo y, al llegar a casa y no verla, no se extrañaron. Era una chica joven que seguramente había quedado con una amiga. Su madre se levantó dos veces aquella madrugada. Aunque seguía sin volver, aún no había cundido la alarma. Pero a las nueve de la mañana del 1 de mayo aquello ya no le pareció normal.

El último testigo que la vio con vida la sitúa muy cerca de su casa; pero ya nunca llegó

La familia no perdió el tiempo. “Ese mediodía me llamó José [padre de la joven] y me dijo que Déborah no aparecía en casa”, cuenta Jaime Barreras, un cercano familiar que se acabaría convirtiendo también en el abogado que los sigue representando en el caso. Llamaron a sus amigas, “a todas”, y nadie sabía nada. También al resto de sus personas próximas e idéntica respuesta. Las horas avanzaban sin noticias. Ese mismo 1 de mayo ya formularon denuncia de desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo. “No nos lo permitían, nos decían que tenían que pasar 48 horas”, recuerdan. Pero “mi marido insistió y la puso”, explica Rosa Neira, la madre de Déborah.

La desesperación empezó a cundir. Al tiempo que la Policía Nacional iniciaba las pesquisas, familiares, amigos y compañeros de estudios de la desaparecida se implicaban en los rastreos y empapelaban Vigo con carteles con la foto de la joven. El teléfono del domicilio familiar no paraba de sonar. Innumerables llamadas de apoyo, de ciudadanos que creían haber visto a la chica. Algunas fueron también de desalmados que proferían barbaridades. Como uno que aseguró que tenía “a la niña ardiendo”. Otro les soltó: “La tengo en mi poder, ven a buscarla”. Mentiras y exabruptos que incrementaban el terrible dolor.