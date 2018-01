La sentencia absolutoria: un nuevo golpe para la familia

Poco se podía imaginar esta mujer que la sentencia le asestaría un nuevo golpe. No le facilitaría ni esa ni ninguna otra respuesta. El tribunal portugués (mixto, formado por magistrados y ciudadanos) no condenó a los acusados. En una abarrotada sala de vistas el 28 de febrero de 2011 el magistrado ponente leyó una resolución en la que se exponía “la ausencia de materia probada” contra todos ellos. En virtud del principio in dubio pro reo, el fallo era exculpatorio. “Nada mais resta, pois, que absolver os arguidos”, se concretaba en aquella sentencia.

“Para mí no fueron declarados inocentes; quiero decir alto que fueron declarados no culpables por falta de pruebas”, afirma ahora Berta, la hija que desde el principio se erigió como portavoz familiar. Tras la absolución tuvo que cumplir la promesa hecha a su marido y a sus hijos. Que tras años de lucha, de implicarse sin pensar en las consecuencias... iba a descansar. “Hice de todo; pero lo único que conseguí fue vivir amenazada de muerte por no callar, mis hijos necesitaron protección policial…”, cuenta.

“Sigo teniendo presente a mi padre cada día; y mi madre es la viva imagen de una persona que lo perdió todo”, describe esta mujer. Le duele “profundamente” no haber sido capaz de encontrar a su progenitor. Lo expresa con palabras y el tono de su voz tampoco deja lugar a dudas. El sufrimiento sigue muy presente 18 después de aquel viaje sin vuelta del empresario a Valença.