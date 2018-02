Libertad provisional… y una investigación que se tornó “compleja”

Tras escuchar a unos y a otros, la juez, como solicitó la Fiscalía, decretó la libertad provisional de la pareja, con la medida cautelar, que se mantuvo durante un tiempo, de acudir a firmar a los juzgados. Porque seguían imputados. Las pesquisas policiales de los siguientes meses fueron muy “laboriosas y complejas”. Ninguna coincidencia en las colillas, en las huellas… Nada que permitiera avanzar en las pruebas de residuos de disparos. Los resultados eran negativos. Tampoco aparecían datos relevantes en la investigación de los teléfonos o en las llamadas telefónicas hechas la mañana y el mediodía del asesinato desde varias cabinas próximas al garaje de Rosalía de Castro.

Vecinos del edificio testificaron que habían visto por allí a personas que parecían ser “del Este” en días anteriores al crimen. Pero creían que estos individuos podían ser simplemente “aparcacoches”. Esta pista acabaría en vía muerta. También se llegó a indagar en una carta anónima remitida al comisario de Vigo en la que se decía enigmáticamente que un “brujo de Vigo” sabía mucho del tema.

Uno de los detectives del asunto de los “pinchazos” telefónicos también fue interrogado en prisión. En vano. No había resultados. Las pruebas no llegaban. Paralelamente a las pesquisas policiales, Vigo se llenaba de carteles que anunciaban una recompensa “por cualquier indicio” que permitiese dar con el asesino de Manuel Salgado. Otra iniciativa, impulsada por los sobrinos de la víctima, que acabaría condenada al fracaso.

Mientras transcurría el tiempo, las defensas no dejaban de instar a la juez el archivo libre, definitivo, de la causa con respecto a sus clientes. Ni ella ni él, argumentaban los abogados en sus escritos, tenían nada que ver con el destino fatal de Salgado: ni habían sido ellos ni se sirvieron de terceros para ejecutar el crimen. Que el fallecido y su exmujer estuviesen enemistados no era, se insistía en esos escritos, indicio de culpabilidad. La mujer, alegaba el jurista que la representaba para replicar las sospechas policiales, tampoco necesitaba el perdón de su ex para el indulto. Esgrimió que se le conmutó la pena rebajándola a dos años, un tiempo que evitaba su ingreso en prisión.

Las defensas insistían en la inocencia de sus clientes: ni fueron ellos ni se valieron de terceros

Un crimen tampoco liberaba a la investigada, señalaba el letrado, de devolver el patrimonio que le imponía la sentencia civil. El vigués asesinado, que solo dos años antes había desheredado a sus hijos, nombró heredera universal a su hermana -aunque esto cambió tras la muerte de Manuel Salgado, ya que sus hijos impugnaron el testamento y esta mujer solo se quedó con el 33%, el denominado tercio de libre disposición-. En los escritos de la defensa se citaban también las denuncias del hombre contra su exesposa por amenazas, lesiones, robo…, pero para concretar a continuación que habían finalizado con archivos o fallos absolutorios. La posición de esta parte era firme en este punto: Salgado le imputaba “falsos delitos” a su representada con el único propósito de “desprestigiarla”.