Primera hipótesis de la familia: estaba con su novio

Pero pocas horas después saltarían las primeras alertas. La familia comenzó a hacer llamadas para saber donde estaba María José. Pero nadie del entorno la había visto durante los últimos días. Entre las personas con las que contactaron estaba su mejor amiga. “Ella tenía el convencimiento, igual que nosotros, de que había pasado ese tiempo con su novio”, asegura Rosa. Así que no pararon hasta dar con él. Con Ramiro. “Él nos dijo que no sabía nada de ella, que no había estado con ella; y ahí se desataron las alarmas”, cuenta.