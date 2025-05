F(IEBR)E REGGAE DE BAIONA PARA EL MUNDO

En una época en la que O Val Miñor era un hervidero de propuestas musicales, mediados los años 2000, Daniel Canela y Pablo Leyenda eran dos más de tantos chavales involucrados en grupos de punk, metal o rock alternativo. Hasta que, cada uno por su cuenta, descubrieron el reggae y este los convocó para juntarse en Ganjahr Family, uno de los combos más globales del panorama gallego, con una amplia base de seguidores en Latinoamérica. Más de una década después siguen en pie: acaban de publicar el vídeo del single ‘Caigo’, trabajan en nuevos lanzamientos y preparan su (re)asalto a un clásico de la temporada festivalera, el Viña Rock.

“El reggae es como una fiebre. Te pica y de ahí no sales nunca más, es imposible”, reflexiona Pablo, aka Donpol, apoyándose en una frase del DJ inglés David Rodigan. Dani, que durante los comienzos compaginó el dúo con el puesto de batería en Dakidarría, concluye que ese vínculo con el estilo “no se puede explicar”, aunque en verdad él, justo antes, había sido muy elocuente: “A mí me cuadró [conocer el reggae] en una época chunga de mi vida y como que me abrazó a saco. Por eso también sentí que tenía que seguir con esto, me llenaba mucho más”. Colgó las baquetas y apostó por este proyecto, con el alias de Ras Canelow.

Con una nutrida trayectoria a sus espaldas -han publicado cuatro álbumes y un EP de estudio- observan con cierto malestar la evolución de la industria en algunos aspectos. “Ahora si sacas un tema sin vídeo es como si no existiese”, comenta Ras Canelow. Los nuevos hábitos del público están marcados por la preponderancia de la imagen y también por la hiperaceleración: “Se consume todo muy rápido; te pasas un año trabajando en un disco, lo sacas y a los dos meses los chavales ya te están preguntando para cuándo algo nuevo”. Como los tiempos mandan, Ganjahr Family planean ir sacando videoclips -tienen unos cinco temas ya perfilados- y luego ya verán si los recopilan en un disco con otras canciones inéditas. Algo parecido hicieron con su anterior trabajo, Seguimos.

Ganjahr Family, desafiando al vértigo, no metafórico, con O Val Miñor a sus espaldas. | Marta G. Brea

Esta necesidad de estar poniendo en órbita canciones nuevas constantemente para no desaparecer entre la avalancha de propuestas es una queja recurrente en los últimos tiempos entre los músicos de todos los estilos, abocados a una espiral que arriesga la calidad del producto. “Hace que la grabación sea más automática, más rápida. No hay tanto tiempo para trabajar los temas”, reflexiona Donpol, que también produce para otros artistas.

Las canciones de Ganjahr Family tienen un fuerte componente de crítica al sistema, en línea con la tradición combativa del estilo. “Igual que el bajo lleva el peso en la música, la lírica tiene que ser conciencia o mensaje. El reggae es una misión, siempre lo hemos dicho. Ves que te escucha mucha gente, sobre todo joven, así que hay que aprovecharlo. Más hoy en día”, resume Ras Canelow. Incluso al tratar temas más recreativos apuestan por hacerlo de manera consciente. Lo complementa su compañero: “Nos gusta buscar el equilibrio entre el mensaje y el envoltorio. Tiene que sonar bien, solo con el mensaje no vale”. Donpol apunta que hay grupos que practican reggae sin ese discurso comprometido, pero sentencia: “Lo escuchas y falta algo”.

Lo que en gran medida define ese “envoltorio” en Ganjahr Family es el juego de voces entre ambos, con Donpol a cargo de las líneas más melódicas y Ras Canelow aportando las partes más intensas y aguerridas. Después de tantos años juntos, su grado de compenetración al hacer las canciones es total, aunque muchas veces el proceso empiece por separado. “A lo mejor estoy escribiendo un estribillo y estoy pensando en que eso lo va a cantar él bonito”, comenta Ras Canelow, y sigue el hilo Donpol: “Y yo estoy haciendo una parte y digo ‘aquí este tiene que hacer algo así’ y sé exactamente las posibilidades que tiene y cómo va a quedar”.

Donpol y Ras Canelow, en el salón de este en Belesar. | Marta G. Brea

Cuando comenzaron, en vivo, tiraban mucho de un selector que les pinchase las bases para cantar ellos por encima; ahora, siempre que las condiciones lo permiten, quieren que el tocar con banda sea lo distintivo de su directo, aunque también hagan bolos en formato DJ set. En el caso del Viña Rock, un mismo combo, la Forward Ever Band, respaldará a los cinco artistas que comparten show. En su grupo habitual cuentan con viejos conocidos como Pablo Prego a la guitarra, Alex Vilas a la batería -que como Ras Canelow, tocó en Dakidarría y ahora en Voltaica, Blue Monk y Holywater- o Javi Vicalo al bajo. “Tiene todo el reggae dentro, todo el groove. Se nota cuando un bajista lo está sintiendo, lleva todo el peso”, comentan sobre este último, uno de los nombres esenciales de la música jamaicana que se hace aquí, enrolado en Zamaramandi o Elephants Yard.

Como el discurso social y reivindicativo es inherente al grupo y estamos en campaña electoral, preguntamos cuáles serían las dos primeras medidas de una hipotética presidencia bicéfala Donpol – Ras Canelow. “Exigir la devolución del rescate a los bancos. Ya no solo porque es de justicia, sino porque también demuestra lo que vas a hacer luego”, comenta el primero. Su colega apuesta por garantizar por ley la igualdad total y en todos los niveles entre hombres y mujeres, para acabar de una vez con la discriminación que sufre el sexo femenino.

La música de Vigo, en seis preguntas

Tu grupo/artista de Vigo favorito:

Ganjahr Family: Dakidarría.

Un sitio para tocar en Vigo:

Ganjahr Family: la sala Masterclub o La Iguana.

El mejor concierto de Castrelos:

Ganjahr Family: Lauryn Hill.

Un grupo/artista de Vigo al que reivindicar porque no tiene el reconocimiento que merece

Ganjahr Family: Zamaramandi.

The next big thing de la escena viguesa

Ganjahr Family: Crespo.

¿Qué opináis de la escena musical en Vigo?

Ganjahr Family: Quizás no pasa por su mejor momento, pero siguen saliendo proyectos muy interesantes.

Quién es